В Бобруйске покажут «Гоголя»

31 августа выходит в прокат фильм Егора Баранова «Гоголь. Начало» – первая из четырёх готически-мистических историй о молодости классика русской литературы.

Первая половина XIX века, Полтавщина. В селе Диканька происходит серия загадочных убийств, к расследованию которых привлекают известного сыщика Якова Гуро (Олег Меньшиков).

Столичная знаменитость берёт с собой в глухую деревню молодого писаря Николая Гоголя (Александр Петров), страдающего таинственными припадками, во время которых его посещают видения. Именно они помогут в раскрытии ужасных преступлений – и создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Новый фильм российских кинематографистов о Гоголе – проект изначально телевизионный, сериальный – смонтирован создателями в четыре полнометражных картины, которые будут выходить в прокат с перерывом в месяц. Сценаристы попытались соединить биографию классика с триллером, быт задворок Российской империи середины позапрошлого века с детективом, ужастик с отсылками к «Сонной лощине» Тима Бёртона.

Рваный ритм в духе Тарантино, «шерлоковский» саундтрек в стиле Гая Ричи, незаезженный юмор, неплохие актёрские работы, попытка по-новому взглянуть на известную со школьной скамьи биографию – каждый зритель найдёт в «Гоголе» что-то своё.

В 2017 году сериал, который покажут на канале ТВ-3 зимой, получил премию международного кинофестиваля «The Indie Gathering» в номинации «TV pilot — foreign» (лучший иностранный пилот телесериала).

За высокий кинематографический уровень фильм был отмечен премией фестиваля «Accolade Global Film Competition».

Насколько нуарной окажется лента и стоит ли ожидать следующие три части цикла – «Заколдованное место», «Вий» и «Страшная месть» – бобруйчане и гости нашего города смогут выяснить, посетив кинотеатр «Товарищ» в начале сентября.

Ирена Рунге