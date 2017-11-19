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В Бобруйске показали «Синдром Медеи»

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18 ноября в рамках Шестого фестиваля белорусской драматургии на сцене Могилёвского областного театра им. В.И. Дунина-Марцинкевича вниманию бобруйчан и гостей нашего города был представлен спектакль «Синдром Медеи» по одноименной пьесе Юлии Чернявской в постановке Екатерины Аверковой.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи» в постановке Республиканского театра белорусской драматургии (Ю.Чернявская, Е.Аверкова) в рамках VI Республиканского фестиваля национальной драматургии

Классический сюжет трагедии Еврипида приближен к знакомым зрителю реалиям: Медея превратилась в Марину (арт. Л. Сидоркевич), которая, предав отца и брата, спасает Яна (арт. М. Паниматченко) от верной гибели.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи» в постановке Республиканского театра белорусской драматургии (Ю.Чернявская, Е.Аверкова) в рамках VI Республиканского фестиваля национальной драматургии
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

Молодой человек увозит её на свою холодную дождливую родину, где Марина становится матерью двух замечательных мальчиков – и спасением для запутавшихся и страдающих людей, которым она помогает как психолог.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи» 

Социальные сети и вмешательство в чужие судьбы не мешают ей оставаться любящей женой и «сумасшедшей» мамашей, однако свекровь (арт. Г. Чернобаева) не принимает непростую невестку, которая «слишком высоко себя несёт».

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «

А через десять лет брака Ян, который так и не смог научиться соответствовать жене, находит утешение в объятиях молоденькой пустышки Гали (арт. Г. Быкова).

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

У Марины отняли мужа, смысл её жизни,  собираются отнять детей – и она вспоминает, что зовут её Медея…

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

Несмотря на модное в последние десятилетие «осовременивание» классических сюжетов путём изменения костюмов и речи героев, привнесения гаджетов, отсылок к окружающей действительности, которые имеют место быть и в «Синдроме Медеи», спектакль остаётся парадоксально классическим.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

Минималистская контрастная сценография с правильными акцентами, аллюзии на хор древнегреческой трагедии, костюм главной героини и маски второстепенных персонажей выглядят атмосферно и органично.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»
в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

Некоторые огрехи хореографии и сценической речи с лихвой окупаются искренностью и несомненным талантом актёров. Древнегреческая трагедия остаётся трагедией и в век Всемирной паутины.

Спектакль труппы Республиканского театра белорусской драматургии был тепло принят публикой.

в Бобруйске, "Синдром Медеи", спектакль
18.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Синдром Медеи»

 

Ирена Рунге
Фото Дмитрия Калинина

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