В Бобруйске отметят День молодежи (в хорошем смысле)

25 июня в Бобруйске пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Так, парк культуры и отдыха приглашает горожан на большую праздничную программу.

С 14 до 23 часов здесь состоится фестиваль красок, выступят группы «SkyNet» и «ЧуVство Полета». Желающие смогут потанцевать под клубную музыку известных ди-джеев, а также поучаствовать в интеллектуальной игре «Ума штурман».

В рамках праздничной программы в парке будут награждены лучшие представители молодежи города.

Кроме этого на площадке возле библиотеки им. М. Горького в 12 часов будет организовано выступление творческой молодежи, членов Бобруйского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь».

Здесь можно будет послушать стихи, красивую музыку, поучаствовать во флешмобе и получить хорошее настроение.

Елена Широкая