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В Бобруйске открылась выставка Татьяна Корчажкиной

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в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
24.11.2017, Бобруйск. Открытие персональной выставки члена Белорусского союза художников, педагога Татьяны Корчажкиной «Страницы творчества бобруйского учителя» посвящена 65-летию со дня рождения автора

24 ноября в художественном музее открылась персональная выставка Татьяны Корчажкиной –  художника, педагога, искусствоведа «Страницы творчества бобруйского учителя», которая посвящена 65-летию автора.

В экспозиции представлено около 40-ка работ, охватывающих период с конца 90-х годов по настоящее время. Это декоративные панно, пейзажи, портреты, натюрморты, живописно-графические композиции, сделанные из натуральной кожи.

в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
24.11.2017, Бобруйск. Открытие персональной выставки члена Белорусского союза художников, педагога Татьяны Корчажкиной «Страницы творчества бобруйского учителя» посвящена 65-летию со дня рождения автора

За 25 лет работы с этим сложным материалом Татьяна Сергеевна смогла найти свою авторскую технику. Его изобразительные возможности  помогают ей донести до зрителя собственное восприятие мира.

в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
Татьяна Корчажкина.

«За художника говорят его работы. То, что вы видите на стенах, результат педагогической деятельности. На протяжении многих лет я не только учила детей, я училась у них. Кожа – она живая, и я рада, что мы чувствуем друг друга», – говорит педагог.

Метод Татьяны Корчажкиной основан на рельефных возможностях материала. В своих работах она любит использовать кожаный недокрас, как производственный, так и собственный, а также кожаный треск.

Материал для творчества художник берет на Бобруйском кожкомбинате, который в этом смысле стал для нее настоящим «клондайком». Много лет она использует для своих работ остатки кожи и кожевенный брак.

В умелых руках творца лоскуты кожи превращаются в настоящее произведение искусства. На выходе зритель видит не материал, а порыв ветра, остановившееся время, серебряные струны дождя, взмах крыльев…

в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
«Дождя серебряные струны». 2002, кожа, авторская техника
в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
2017, кожа, авторская техника

С передвижными произведениями автора познакомились уже многочисленные любители искусства в разных городах Беларуси. И на каждой выставке она проводит для всех желающих мастер-классы.

На открытии выставки присутствовали коллеги и ученики Татьяна Корчажкиной, звучало теплых слов и пожеланий звучало в ее адрес. Были отмечены ее энергия, трудолюбие, непрестанное стремление к развитию.

в Бобруйске, открылась выставка Татьяна Корчажкиной, в художественном музее
24.11.2017, Бобруйск. Открытие персональной выставки члена Белорусского союза художников, педагога Татьяны Корчажкиной

Присутствующим были показаны страницы жизни бобруйского педагога и портреты Татьяны Сергеевны, которые принадлежат ее ученикам.

Выставка продлится до конца декабря.

 

Елена Широкая

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