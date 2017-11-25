В Бобруйске открылась выставка Татьяна Корчажкиной

24 ноября в художественном музее открылась персональная выставка Татьяны Корчажкиной – художника, педагога, искусствоведа «Страницы творчества бобруйского учителя», которая посвящена 65-летию автора.

В экспозиции представлено около 40-ка работ, охватывающих период с конца 90-х годов по настоящее время. Это декоративные панно, пейзажи, портреты, натюрморты, живописно-графические композиции, сделанные из натуральной кожи.

За 25 лет работы с этим сложным материалом Татьяна Сергеевна смогла найти свою авторскую технику. Его изобразительные возможности помогают ей донести до зрителя собственное восприятие мира.

«За художника говорят его работы. То, что вы видите на стенах, результат педагогической деятельности. На протяжении многих лет я не только учила детей, я училась у них. Кожа – она живая, и я рада, что мы чувствуем друг друга», – говорит педагог.

Метод Татьяны Корчажкиной основан на рельефных возможностях материала. В своих работах она любит использовать кожаный недокрас, как производственный, так и собственный, а также кожаный треск.

Материал для творчества художник берет на Бобруйском кожкомбинате, который в этом смысле стал для нее настоящим «клондайком». Много лет она использует для своих работ остатки кожи и кожевенный брак.

В умелых руках творца лоскуты кожи превращаются в настоящее произведение искусства. На выходе зритель видит не материал, а порыв ветра, остановившееся время, серебряные струны дождя, взмах крыльев…

С передвижными произведениями автора познакомились уже многочисленные любители искусства в разных городах Беларуси. И на каждой выставке она проводит для всех желающих мастер-классы.

На открытии выставки присутствовали коллеги и ученики Татьяна Корчажкиной, звучало теплых слов и пожеланий звучало в ее адрес. Были отмечены ее энергия, трудолюбие, непрестанное стремление к развитию.

Присутствующим были показаны страницы жизни бобруйского педагога и портреты Татьяны Сергеевны, которые принадлежат ее ученикам.

Выставка продлится до конца декабря.

Елена Широкая