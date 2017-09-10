в Бобруйске, открылась выставка Анатолия Ананича

В Бобруйском художественном музее открылась персональная выставка живописи Анатолия Ананича.

Художник более 20-ти лет преподавал в БХПТУ № 15, в течении 12-ти лет работал в Бобруйском филиале Могилевских производственно-художественных мастерских Союза художников БССР.

Автор представляет бобруйскому зрителю яркую и жизнеутверждающую живопись. На выставке представлены более 70-ти работ: натюрморты, пейзажи, портреты, в которых отображены характер и настроение персонажей.

Художнику удалось побывать в разных уголках мира, и он делится со зрителем своими впечатлениями о путешествиях.

Живопись Анатолия Ананича отличает сочная цветовая палитра и теплые тона, в ней много солнца, воздуха и воды.

Продлится выставка до конца сентября.

Елена Широкая