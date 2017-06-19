В Бобруйске откроется выставка Абрама Рабкина

К празднованию 630-летия Бобруйска в Бобруйском художественном музее 29 июня в 11.00 состоится торжественное открытие выставки Заслуженного художника России Абрама Рабкина «Старый Бобруйск. Возвращение на родину».
Экспозицию составят произведения мастера, объединённые темой – город моего детства, которой были посвящены десятилетия его творчества.
Бобруйчане смогут увидеть облик старого, «уходящего» города с его неспешным укладом жизни, портреты горожан.
Это первая выставка из его творческого наследия, представленная Бобруйским художественным музеем для горожан и гостей города и открывающая творческие достижения выдающегося земляка.
Подготовила Елена Широкая