В Бобруйске откроется выставка Абрама Рабкина

К празднованию 630-летия Бобруйска в Бобруйском художественном музее 29 июня в 11.00 состоится торжественное открытие выставки Заслуженного художника России Абрама Рабкина «Старый Бобруйск. Возвращение на родину».

Экспозицию составят произведения мастера, объединённые темой – город моего детства, которой были посвящены десятилетия его творчества.

Бобруйчане смогут увидеть облик старого, «уходящего» города с его неспешным укладом жизни, портреты горожан.

Это первая выставка из его творческого наследия, представленная Бобруйским художественным музеем для горожан и гостей города и открывающая творческие достижения выдающегося земляка.

Подготовила Елена Широкая