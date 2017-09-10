В Бобруйске обсудили проблемы людей с инвалидностью

На днях в Бобруйске прошел диалоговый мост «Проблемы дискриминации людей с инвалидностью. Пути решения». В открытом диалоге приняли участие руководители и члены восьми общественных объединений Бобруйска, Кличева, Могилёва и Минска.

– Как получить кредит инвалидам 1-й и 2-й группы в банках Беларуси?

– Как инвалиды-колясочники проникают внутрь отделений банков без пандусов и подъёмников?

– Почему незрячие бобруйчане не могут самостоятельно снять деньги с пластиковой карточки?

– Как взаимодействуют неслышащие клиенты банков с сотрудниками – подобные вопросы обсуждались на данном мероприятии.

Инициаторами и организаторами первого в Беларуси исследования банков на доступность для людей с инвалидностью стали:

– Координатор социально-информационной компании, руководитель первичной организации «Клуб милосердие и здоровье» БОКК Татьяна Пукало;

– Член совета ООИ «Особый мир», координатор проектов в могилёвской области Марина Абазовик;

– Юрист ГПУ «Офис по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.

Нужно отметить, что Беларусь стала 160-й страной, подписавшей конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Это значимое событие не только для «особых» граждан, но и для всей республики в целом.

Подписав конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью, государство обязуется создавать необходимую материальную базу для повышения доступности всех сфер жизни общества для всех категорий людей с инвалидностью.

Это позволит «особым гражданам» вести полноценную жизнь: ходить на работу, растить детей, пользоваться услугами учреждений города, в том числе и услугами кредитных организаций.

Результатом трёхчасового открытого диалога стало решение объединить усилия общественных организаций Могилёвской области и оформить письма в пользу социально информационной кампаний «Проблемы дискриминации людей с инвалидностью. Пути решения».

Подготовила Елена Широкая