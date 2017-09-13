В Бобруйске могут установить билетные павильоны

В Бобруйске могут появится специальные кассы для продажи билетов на различные концерты, спектакли и другие мероприятия.
Председатель горисполкома Александр Студнев предложил возродить прежнюю практику продажи билетов на культурные мероприятия в специальных павильонах.
Раньше там же можно было ознакомиться с репертуаром кинотеатров и расписанием театральных постановок.
Александр Студнев предложил установить подобные кассы в районе центрального рынка, в Молодежном парке, возле универмага и других многолюдных местах.
Елена Широкая