В Бобруйске могут установить билетные павильоны

В Бобруйске могут появится специальные кассы для продажи билетов на различные концерты, спектакли и другие мероприятия.

Председатель горисполкома Александр Студнев предложил возродить прежнюю практику продажи билетов на культурные мероприятия в специальных павильонах.

Раньше там же можно было ознакомиться с репертуаром кинотеатров и расписанием театральных постановок.

Александр Студнев предложил установить подобные кассы в районе центрального рынка, в Молодежном парке, возле универмага и других многолюдных местах.

Елена Широкая