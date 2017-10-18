В Бобруйске «Матильду» покажут только в кинотеатре «Товарищ»

Страсти по нашумевшему фильму докатились до Беларуси.

Киновидеопрокатчики Могилевщины приняли решение ограничить показ «Матильды» российского режиссера Алексея Учителя из-за личного морального несогласия с авторами картины. В итоге в области увидеть этот фильм можно будет лишь в бобруйском «Товарище» и в могилевском «Октябре». Все остальные кинотеатры Могилевщины с «Матильдой» работать не будут.

«Матильда» – новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

Еще до выхода в прокат лента вызвала много обсуждений в обществе. Депутат Госдумы от оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, канонизированного Русской православной церковью, а затем еще и в нецелевом использовании средств. Из-за угроз противников «Матильды» российская объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» вначале вообще отказалась показывать картину. Звучали многочисленные угрозы сжигать кинотеатры, куда приходили с угрозами, авторам фильма угрожали расправой.

В Беларуси «Матильда» получила прокатное удостоверение государственного образца, подписанное министром культуры. И, тем не менее, белорусские кинотеатры также отказывается показывать фильм.

Не ходить на «Матильду» призвал и глава Белорусской православной церкви, который заявил, что «фильм разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй – страстотерпец и мученик. Император – святой, и память о нем священна для всех православных христиан».

Остается лишь сожалеть, что в Беларуси, также как и в России, нашлись свои религиозные фанатики, обрушившиеся с гневом на банальную мелодраму, однако, по странной причине, закрывающие глаза на по-прежнему процветающие советские традиции и культ Ленина в нашей стране, в основе которых религия являлась «опиумом для народа»…

Василий Куликов