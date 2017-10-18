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В Бобруйске «Матильду» покажут только в кинотеатре «Товарищ»

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Бобруйск, Матильда, кинотеатр Товарищ, фильм, Беларусь, Россия

Страсти по нашумевшему фильму докатились до Беларуси.

Киновидеопрокатчики Могилевщины приняли решение ограничить показ «Матильды» российского режиссера Алексея Учителя из-за личного морального несогласия с авторами картины. В итоге в области увидеть этот фильм можно будет лишь в бобруйском «Товарище» и в могилевском «Октябре». Все остальные кинотеатры Могилевщины с «Матильдой» работать не будут.

Бобруйск, Матильда, кинотеатр Товарищ, фильм, Беларусь, Россия
Алексей Учитель

«Матильда» – новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

Бобруйск, Матильда, кинотеатр Товарищ, фильм, Беларусь, Россия

Еще до выхода в прокат лента вызвала много обсуждений в обществе. Депутат Госдумы от оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, канонизированного Русской православной церковью, а затем еще и в нецелевом использовании средств. Из-за угроз противников «Матильды» российская объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» вначале вообще отказалась показывать картину. Звучали многочисленные угрозы сжигать кинотеатры, куда приходили с угрозами, авторам фильма угрожали расправой.

Бобруйск, Матильда, кинотеатр Товарищ, фильм, Беларусь, Россия

В Беларуси «Матильда» получила прокатное удостоверение государственного образца, подписанное министром культуры. И, тем не менее, белорусские кинотеатры также отказывается показывать фильм.

Не ходить на «Матильду» призвал и глава Белорусской православной церкви, который заявил, что «фильм разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй – страстотерпец и мученик. Император – святой, и память о нем священна для всех православных христиан».

Бобруйск, Матильда, кинотеатр Товарищ, фильм, Беларусь, Россия

Остается лишь сожалеть, что в Беларуси, также как и в России, нашлись свои религиозные фанатики, обрушившиеся с гневом на банальную мелодраму, однако, по странной причине, закрывающие глаза на по-прежнему процветающие советские традиции и культ Ленина в нашей стране, в основе которых религия являлась «опиумом для народа»…

Василий Куликов

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Считаю,что кинопрокатчики могут высказывать свое личное мнение дома с женой, а не использовать его на государственном предприятии. Кинотеатры забиты иностранными «ужастиками» и «фэнтэзи» и кинопрокатчиков это не волнует,а здесь вдруг такая принципиальность. А сами они этот фильм смотрели. Или подпевают?

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