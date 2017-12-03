В Бобруйске из горящей квартиры спасли мужчину

Надышавшийся дымом пострадавший госпитализирован.
Квартира на втором этаже одной из девятиэтажек по улице Западной загорелась первого декабря, около 16.30. Прибывших работников МЧС встретила хозяйка, заявившая, что в пылающем помещении находится ее 59-летний супруг.
Мужчину удалось спасти – из горящей, задымленной квартиры его вывели на свежий воздух с помощью лестницы.
Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего, надышавшегося продуктами горения, в Бобруйскую центральную больницу.
Причина пожара устанавливается.
Василий Куликов