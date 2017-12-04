В Бобруйске две недели ищут… забежавшую «в гости» лису

Рыжего зверя горожане увидели в первый раз в районе Ледового дворца.

После обращения бобруйчан в службу МЧС, поиски лисы начались, и продолжаются они по сей день. Однако работники по отлову беспризорных животных из «Спецавтопредприятия» с задачей не справились. И хоть однажды лису удалось поймать и поместить ее в клетку, она умудрилась сбежать.

Самое примечательное в этой истории, что теперь уже никто не собирается животное ловить. Сейчас лису ищет профессиональный охотник, которому поставлена задача – застрелить ее. Невзирая на то, что абсолютно неизвестно, болеет ли «рыжая» бешенством.

В агроусадьбе «Экзотика», которая находится в деревне Спорное (Бобруйский район) заявили, что готовы принять лису в свой зоосад, если она не бешеная. А между тем, инкубационный период во время болезни длится около десяти дней. И если лиса до сих пор жива, это красноречиво свидетельствует о том, что животное здорово.

Однако очень сомнительно, что в «Спецавтохозяйстве» отменят принятое решение…

Трудно представить, чтобы в «какой-нибудь» Германии или в Швеции забежавшее в город животное кому-нибудь пришло в голову застрелить. Очень показателен случай, произошедший буквально на днях в Лондоне. Как сообщила «BBC», лиса забежала в экскурсионный двухэтажный автобус, пока тот был припаркован в депо. «Безбилетный пассажир», сидевший на верхнем этаже, доехал до Парк-Лейн в центре британской столицы, и только тогда его заметили.

Что же было дальше? Вы не поверите! Пассажиров высадили, а автобус заперли. Прибывшая вскоре сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения сумела спокойно поймать лисицу. Затем животное вернули к среду обитания, выпустив в лесок возле автобусного депо…

Василий Куликов