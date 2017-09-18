В Бобруйске до сих пор решают, что делать с крепостью

В то время, как уникальный памятник архитектуры разрушается, в горисполкоме звучат очередные предложения.

На этот раз о Бобруйской крепости заговорил новый председатель горисполкома Александр Студнев. На прошедшей планерке он завел тему о том, как сохранить городскую достопримечательность и как привлечь к ней туристов. Среди высказанных предложений оказались варианты создания музея камней или лыжероллерной трассы…

По мнению главы города, самое главное сейчас – найти изюминку, которая зацепит людей, размещение на территории крепости информационных стендов и – видеоролик о Бобруйске…

Как тут не вспомнить о возведенном в 2008 году рядом с бастионами крепости Ледовом дворце. Когда историки задавали вопрос: «Зачем он там нужен?», от чиновников следовал «железобетонный» ответ: «Чтобы получить деньги на реставрацию и вдохнуть жизнь в крепость!» Мол, такие проекты, как Ледовый дворец, хорошо финансируются… Однако, «вдоха» так и не последовало…

А в 2011 году тогдашний главный архитектор города самоуверенно заявил, что с 2012 по 2017 год на реконструкцию исторического объекта выделят средства из республиканского бюджета, которые, разумеется, выделены так и не были…

В том же 2011 году инвесторы из России хотели построить на территории крепости …«Макдональдс».

Что же происходит на территории Бобруйской крепости сейчас? На третьем полигоне цитадели проведен самый настоящий «евроремонт». Видимо, кто-то от «большого ума» решил, что стеклопакеты и металлочерепица как раз и соответствуют «духу» начала XIX века…

Второго июня нынешнего года прохожие заметили, как на одном из бастионов мародеры разбирают кирпич, загружая его в машину…

Едва ли не ежегодно на развалинах крепости снимается кино: «Охота на гауляйтера», «Предмет обожания», «Следы апостолов», «Прыжок саламандры»…

А тем временем, пока чиновники вновь обсуждают, что делать с уникальным архитектурным памятником, он стремительно разрушается, претерпевая губительные изменения…

От слов и обещаний уже давно необходимо было перейти к проведению работ по ремонту, реконструкции и консервации.

Строительство Бобруйской крепости было начато в 1810 году. Как считается, она сыграла существенную роль в Отечественной Войне 1812 года. После войны в ней служили (командирами полков) будущие декабристы – С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, И. С. Павало-Швековский. В 1823 году они создали «Бобруйский план», предусматривавший арест императора Александра І во время смотра войск. И впоследствии отбывали здесь наказание… К каторжным работам на территории крепости приговаривались и участники восстаний 1830, 1861 годов.

А в 2002 году памятник истории и архитектуры «Бобруйская крепость» был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, стал считаться ценностью республиканского значения…

Василий Куликов