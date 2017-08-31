В Бобруйске «дармоедов» зазывают на уборку свеклы

В день обещают 15 – 20 рублей.

Городское управление по труду, занятости и социальной защите приглашает безработных и временно неработающих бобруйчанан принять участие в уборке свеклы с полей.

Странно, конечно, но в XXI веке в Беларуси подобные работы до сих пор производятся вручную… Хотя в цивилизованных странах не только выкапывание, но и погрузка корнеплодов давно ведется механизированным способом (https://www.youtube.com/watch?v=SpngBdHn1UM).

Сколько же обещают за этот физически нелегкий труд работникам? Выплата заработной платы будет производиться по пятницам при выполнении нормы из расчета 15 – 20 рублей в день. При этом сколько же тонн свеклы необходимо собрать, чтобы выполнить пресловутую норму, почему-то в объявлении не указывается.

Желающим направиться на общественные работы, следует обратиться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (тел. 70-95 -34). При себе следует иметь паспорт, страховое свидетельство и флюорографию.

Василий Куликов