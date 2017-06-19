В Бобруйске будут пускать змеев

К 630-летию Бобруйска в городе пройдут различные мастер-классы. Так, 21 июня состоится праздник воздушных змеев – на площадке перед хоккейным клубом Бобруйска (ул. Карбышева, 11).

Во время мероприятия запланированы мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и укладке парашютной системы, конкурсно-игровая программа для детей.

Здесь также состоится концерт, подготовленный художественными коллективами центра творчества детей и молодежи г. Бобруйска. А все пришедшие смогут поучаствовать в запуске воздушных змеев.

А 1-2 июля пройдет «Город мастеров» – на ул. Социалистической разместятся тематические площадки, где свои изделия представят более 350 народных умельцев из Беларуси и Украины. Они же проведут познавательные и интересные мастер-классы.

Елена Широкая