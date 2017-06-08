В Бобруйск привезли знаменитые слуцкие пояса. Надо сходить!

В Бобруйском выставочном зале работает экспозиция изделий белорусских народных промыслов и ткачества «Адраджэнне».

Выставку презентует один из крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси «Слуцкие пояса».

Здесь представлены рушники, пояса, которые признаны во всем мире национальной реликвией белорусского народа как уникальный вид ручного ткачества и символ самоопределения нации.

Изучив секреты ткачей, художественные особенности поясов и материалы, из которых они изготавливались в XVIII веке, на предприятии возродили уникальную технологию.

При создании копий современные слуцкие ткачи используют натуральный шелк, нити с содержанием золота и серебра, нить «изамет» и полиэстер «металлик». Аналогов этим изделиям в мире нет.

Кроме этого в экспозиции представлены тканые сумки, покрывала, пледы, сувениры, куклы в национальном стиле, мягкие игрушки.

Сегодня продукция фабрики «Слуцкие пояса» пользуется спросом далеко за пределами Беларуси.

Ознакомиться с выставкой можно будет до конца июля.

Елена Широкая