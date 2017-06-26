В Бобруйск пойдут дополнительные поезда

Нововведения связаны с празднованием официального Дня независимости, отмечаемого третьего июля.

Дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, в том числе – через наш город.

30 июня: № 638 «Минск – Гомель», по ст. «Бобруйск» – 17.20 (прибытие), 17.24 (отправление).

1 июля: № 637 «Гомель – Минск», по ст. «Бобруйск» – 2.50 (прибытие), 2.54 (отправление);

№ 717 «Гомель – Минск», по ст. «Бобруйск» – 12.30 (прибытие), 12.32 (отправление);

№ 710 «Минск – Гомель», по ст. «Бобруйск» – 12.37 (прибытие), 12.39 (отправление);

№ 718 «Минск – Гомель», по ст. «Бобруйск» – 16.38 (прибытие), 16.40 (отправление).

3 июля: № 710 «Минск – Гомель», по ст. «Бобруйск» – 12.37 (прибытие), 12.39 (отправление).

Более подробную информацию о расписании дополнительных поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги (https://www.rw.by/be), а также по телефонам справочной службы «Белтелеком» («Велком» – 105, МТС – 7105).

Василий Куликов