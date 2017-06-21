В Березине утонул …«Опель»

Стоявший на горке автомобиль просто скатился в реку и скрылся под водой.

ЧП произошло на днях в дачном кооперативе «Вербки» (Бобруйский район). «Утопленника» сносило течением от берега все дальше, и спасать «Опель» вызвали сотрудников МЧС.

Прибывший ЗИЛ-131 с трудом отбуксировал заполненный водой автомобиль на берег. Спасателям пришлось нырять в реку, чтобы подцепить к транспортному средству крюк.

По предварительной информации, на «Опеле» прибыла компания отдыхающих, решивших провести время на природе. «Врубив» музыку, молодые люди отправились на пляж. Машину же оставили на передаче, не включив ручной тормоз.

В итоге авто скатилось с горки прямо в Березину. Остановить «уплывающий» «Опель» своими силами у них не получилось.

К счастью, курьезное происшествие обошлось без трагедии – никто из людей, находившихся возле реки, не пострадал.

Василий Куликов