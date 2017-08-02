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В Беларуси власти громят профсоюзы (дополнено)

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Арестованы лидеры независимых профсоюзов Геннадий Федынич и Александр Ярошук.

Как сообщается в независимых СМИ, утром второго августа в офисе профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) прошел обыск. Проводили его сотрудники Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. По некоторой информации, руководителей профсоюзов могут обвинять в неуплате налогов.

Сотрудники офиса РЭП рассказали журналистам, что около девяти утра к ним пришли порядка десяти человек из Департамента финансовых расследований. С собой у них было постановление прокурора.

Обыск длился около шести часов.

Самого лидера профсоюза Геннадия Федынича задержали утром дома.

в Беларуси, власти громят независимые профсоюзы, арестованы лидеры независимых профсоюзов, Геннадий Федынич и Александр Ярошук
Геннадий Федынич.

На допрос в КГК был также вызван председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук (после допроса его отпустили).

в Беларуси, власти громят независимые профсоюзы, арестованы лидеры независимых профсоюзов, Геннадий Федынич и Александр Ярошук
Александр Ярошук.

На допрос, который тоже может закончиться задержанием, вызваны пресс-секретаря РЭП Юрия Герасименко и бывшая редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

По предварительной информации, лидеров независимых профсоюзов могут обвинять в том же, в чем в свое время был обвинен руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий – неуплата налогов со средств, выделенных западными фондами для деятельности организации.

Напомним, что беларуские власти «выгнали» из страны западные фонды еще во второй половине 90-х.  И все, кто с ними работает без разрешения, фактически объявляются «вне закона».

Аналогичные методы использовала и коммунистическая власть: запрещалось все, что ей не нравилось, а «нарушители» этого запрета жестоко карались.

В то же время высшие беларуские власти, выведя себя во второй половине 90-х из-под контроля общества, парламента, правоохранительных органов и СМИ, все эти годы занимаются личным обогащением, нанеся реальный, а не придуманный ущерб стране в особо крупном размере.

 

Соб. инф.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Чтобы вызвать полицию — в США нужно набрать 911.. В России 02.. А в Беларуси -похлопать в ладоши!!!
    Идет мужик по улице. Вдруг останавливается и говорит: «Вот сволочь! »
    К нему сразу подскакивают два милиционера и тащат в отделение.
    Там ему говорят:
    — Вы обвиняетесь в клевете на президента.
    — А я не клеветал.
    — Ну вы же говорили — сволочь.
    — Да, но это я про соседа.
    — А вот этого не надо. Все знают, кто у нас сволочь.
    Каддафи в конце жизни жалел, что не сел за круглый стол с умеренной оппозицией ( с которой учился в Академии, у которых за плечами высшее образование престижных вузов). потому, что на смену им(которых он уничтожил и посадил, выслал из страны) пришли головорезы, которые за круглый стол не садятся, у которых только один метод: отрезание головы и пуля в лоб!
    Сейчас такой переломный момент в Беларуси, упустит время — Майдан обеспечен, переговоров не БУДЕТ!
    Под речи лживой пропаганды,
    У центры Еуропы,як раней,
    Живём мы как народ Уганды,
    И с каждым годом веселей!

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