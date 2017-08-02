В Беларуси власти громят профсоюзы (дополнено)

Арестованы лидеры независимых профсоюзов Геннадий Федынич и Александр Ярошук.

Как сообщается в независимых СМИ, утром второго августа в офисе профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) прошел обыск. Проводили его сотрудники Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. По некоторой информации, руководителей профсоюзов могут обвинять в неуплате налогов.

Сотрудники офиса РЭП рассказали журналистам, что около девяти утра к ним пришли порядка десяти человек из Департамента финансовых расследований. С собой у них было постановление прокурора.

Обыск длился около шести часов.

Самого лидера профсоюза Геннадия Федынича задержали утром дома.

На допрос в КГК был также вызван председатель Белорусского конгресса независимых профсоюзов Александр Ярошук (после допроса его отпустили).

На допрос, который тоже может закончиться задержанием, вызваны пресс-секретаря РЭП Юрия Герасименко и бывшая редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина.

По предварительной информации, лидеров независимых профсоюзов могут обвинять в том же, в чем в свое время был обвинен руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий – неуплата налогов со средств, выделенных западными фондами для деятельности организации.

Напомним, что беларуские власти «выгнали» из страны западные фонды еще во второй половине 90-х. И все, кто с ними работает без разрешения, фактически объявляются «вне закона».

Аналогичные методы использовала и коммунистическая власть: запрещалось все, что ей не нравилось, а «нарушители» этого запрета жестоко карались.

В то же время высшие беларуские власти, выведя себя во второй половине 90-х из-под контроля общества, парламента, правоохранительных органов и СМИ, все эти годы занимаются личным обогащением, нанеся реальный, а не придуманный ущерб стране в особо крупном размере.

Соб. инф.