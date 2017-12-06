В Беларуси создадут единую сеть табачной промышленности

Планируется, что новый проект за четыре года принесет в бюджет около 210 миллионов рублей.

В Беларуси создадут единую товаропроводящую сеть в табачной сфере. С помощью нее на внутреннем и внешнем рынке будет реализовываться табачная продукция. Планируется, что за четыре года проект принесет в бюджет, даже по минимальным расчетам, около 210 миллионов рублей, а потенциально – до 400 миллионов.

Запустить проект, который будет развиваться поэтапно, хотят с января 2018 года. Его инвестор – частная компания «Энерго-Ойл» – вложит в проект около 60 миллионов долларов, что позволит значительно увеличить мощности Гродненской табачной фабрики.

Подготовила Елена Широкая