В Беларуси подешевеют лекарства?

В Беларуси в сентябре и октябре этого года значительно снизятся цены на лекарства в аптеках. По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, снижение цены будет идти постепенно, но окажется существенным (что ж, посмотрим, товарищ Малашко, – реплика «БК») .

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Индию заключены договоры на трансфер медицинских технологий, поставку субстанций для отечественных фармацевтических предприятий.

По его словам, это снизит в разы стоимость оригинальных лекарственных препаратов, которые поставляют, в частности, европейские фармацевтические компании.

Елена Широкая