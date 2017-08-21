В Беларуси до конца года дважды подорожает «коммуналка».

В Беларуси до конца года дважды проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги – 1 сентября и 1 декабря.

Так, с 1 сентября потребители текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги, а с 1 декабря – на 10%.

С учетом двух индексаций и запланированного с 1 января 2018 года повышения платы за ЖКУ в пределах пяти долларов белорусы будут оплачивать «коммуналку» на 100%, за исключением расходов на тепловую энергию.

Как утверждают в Министерстве ЖКХ, данная индексация обусловлена ростом доходов населения. Чиновники считают, что тарифы на ЖКУ в Беларуси невысокие и население способно их оплачивать без субсидий.

Между тем безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ в первом полугодии получили 11 тысяч белорусов. Общая сумма поддержки составила 330 тысяч рублей.

Подготовила Елена Широкая