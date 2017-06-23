В банковских системах могут быть перебои

Ночью 24 июня могут возникнуть сбои на банковских терминалах, банкоматах, инфокиосках и точках, обслуживающие пластиковые карточки. Такую информацию озвучил Банковский процессинговый центр. Ожидаемое время перебоев – с двух часов ночи до шести часов утра.

На этот период времени назначена плановая техническая профилактика банковских систем. Как пояснили в БПЦ, это не означает их полную остановку, а – возможность кратковременных перебоев в работе. Поэтому пользователям рекомендовано запастись наличностью заблаговременно.

Вот перечень банков, в которых могут возникнуть сбои: «БелВЭБ», «Трастбанк», «Дельта Банк», «Приорбанк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк», «БПС-Сбербанк», «Беларусбанк», «Zepter Bank», «Франсабанк», «Банк Москва-Минск», «Банк БСБ», «Беларускі народны банк», «МТБанк».

Все эти 16 банков подключены к Банковскому процессинговому центру.

Тимофей Христенко