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Ураган «Ирма» уничтожил самый опасный аэропорт мира

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Аэропорт Принцессы Юлианы на пляже в Сен-Мартине (Карибы), где самолеты пролетали над головами туристов, полностью разрушен.

Ураган «Ирма», со скоростью вихря внутри до 300 километров в час,  уничтожил знаменитый аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.

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Разрушениям подверглось как само здание аэропорта, внешняя инфраструктура, так и сами самолеты. Многие из них, прежде всего легкие, разбились о близлежащие скалы. Взлетную полосу засыпало песком.

Здание аэропорта частично разрушено и затоплено. Такая же участь постигла и гостиницу. Все рейсы в аэропорту отменены.

ураган "Ирма"

ураган "Ирма" ураган "Ирма" ураган "Ирма" Во время прохождения урагана «Ирма» над островами Карибского моря четыре человека погибли, несколько – получили тяжелые травмы. Многие здания разрушены и остались без крыш, на острове нет электричества.

ураган "Ирма" ураган "Ирма"

К слову, в числе отдыхающих на Карибах есть и белорусы, в том числе и жители Бобруйска, которые стали очевидцами разгула стихии.

Стоит отметить, что аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную примыкая к пляжу Махо. При заходе на посадку самолеты пролетали на высоте всего 10 – 20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже.

ураган "Ирма"

 

Василий Куликов,
по сообщениям информационных агентств

 

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