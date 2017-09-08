Ураган «Ирма» уничтожил самый опасный аэропорт мира

Аэропорт Принцессы Юлианы на пляже в Сен-Мартине (Карибы), где самолеты пролетали над головами туристов, полностью разрушен.

Ураган «Ирма», со скоростью вихря внутри до 300 километров в час, уничтожил знаменитый аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.

Разрушениям подверглось как само здание аэропорта, внешняя инфраструктура, так и сами самолеты. Многие из них, прежде всего легкие, разбились о близлежащие скалы. Взлетную полосу засыпало песком.

Здание аэропорта частично разрушено и затоплено. Такая же участь постигла и гостиницу. Все рейсы в аэропорту отменены.

Во время прохождения урагана «Ирма» над островами Карибского моря четыре человека погибли, несколько – получили тяжелые травмы. Многие здания разрушены и остались без крыш, на острове нет электричества.

К слову, в числе отдыхающих на Карибах есть и белорусы, в том числе и жители Бобруйска, которые стали очевидцами разгула стихии.

Стоит отметить, что аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную примыкая к пляжу Махо. При заходе на посадку самолеты пролетали на высоте всего 10 – 20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств