Умер уроженец Бобруйска Сол Шульман

Известному писателю, кинорежиссеру и сценаристу был 81 год.

Новость о смерти Сола Шульмана сообщил на страничке в «Фейсбуке» его сын – Александр: «С грустью уведомляю, что мой папа Соломон Шульман умер ночью 06/09/17. Он ушел мирно, без боли и страха. Будет частная служба в Мельбурне, и позже – гораздо более шумные поминки в Москве. Все, кто его любил, остановитесь на миг его вспомнить, или поднимите бокал за его следующее путешествие. Это бы его очень порадовало…»

В последнее время Сол Шульман боролся с тяжелой онкологической болезнью…

Соломон Ефимович Шульман родился в Бобруйске в 1936 году. В 1966 году окончил институт кинематографии (ВГИК), факультет кинорежиссуры. Являлся одним из основателей популярнейшего документального сериала «Альманах кинопутешествий». Лауреат Союза журналистов СССР. Член Президиума Евразийской академии телевидения и радио. Член Союза кинематографистов и Гильдии кинорежиссеров России, член Союза писателей Москвы, член Гильдии драматургов Австралии. Профессор итальянского Государственного университета.

Им написаны литературные произведения «Променад по Социалке» (автобиографическая повесть, в которой он описывает наш город), «Власть и судьба», «Австралия – Terra Incognita»…

Является автором-режиссером двух десятков документальных лент: «Среди белого дня», «На склонах Эльбруса», «В древней Хиве»… Им написаны сценарии к фильмам «Ядерный век», «Катастрофа», «Полковник Кондо»…

Сол Шульман никогда не забывал город, в котором родился. В последний раз он приезжал в Бобруйск в прошлом году. А в последние 30 лет наш знаменитый земляк прожил в австралийском Мельбурне.

Василий Куликов