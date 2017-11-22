Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский…

С 2015 года певец боролся с тяжелым заболеванием – опухолью мозга…

Первым о смерти Дмитрия Хворостовского сообщил в своем Твиттере музыкант и певец Дмитрий Маликов. Позже это сообщение оказалось удалено. Однако затем о кончине артиста заявили в эфире радиопрограммы Сергея Доренко.

К слову, месяц назад «Комсомольская правда» уже поспешила сообщить о смерти певца, но тогда эта новость оказалась фейковой.

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.

В 2015 на официальном сайте оперного певца появилось объявление об отмене выступлений до конца лета – в связи с выявленной у него опухолью мозга.

Дмитрий Хворостовский проходил курс лечения в лондонской онкологической клинике «Роял Марсден». В конце сентября 2015 года певец попытался вернуться на сцену, однако ему становилось все хуже, и у него уже не хватало сил для концертов.

Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, он отменил выступление в спектакле «Симон Бокканегра», премьера которого должна была состояться 30 сентября на сцене Венской оперы. В конце концов, артист вынужден был отказаться от всех концертов, и проходил лечение.

Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело следует кремировать, а прах разделить на две части и захоронить в Москве и на родине артиста – в Красноярске.

Стоит отметить, что подобная опухоль мозга была ранее выявлена у певицы Жанны Фриске, актера Валерия Золотухина, сатирика Михаила Задорнова, которые также не смогли победить болезнь…

Дмитрий Хворостовский широкую известность получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году он был удостоен звания Народный артист России.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств