Умер легендарный музыкант Малькольм Янг

Австралиец прославился на весь мир созданием культовой рок-группы «AC/DC», в которой играл на ритм-гитаре.

Первая информация о смерти 64-летнего Малькольма Янга появилась на официальной странице коллектива в «Facebook» и на официальном сайте группы. Там сообщалось, что музыкант

18 ноября «мирно скончался в окружении членов своей семьи …»

Родственники Малькольма Янга просили тех, кто хочет почтить его память, не присылать им цветы, а вместо этого пожертвовать деньги благотворительной организации «Армия спасения».

В 2014 году рок-музыканту поставили страшный диагноз – деменция (синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, способностей). В связи с болезнью он вынужден был перестать выступать с группой. Во время последнего концертного турне «AC/DC» Малькольму Янгу из-за проблем с памятью перед каждым концертом приходилось заново разучивать песни, в написании которых он в свое время сам же принимал участие. Вместо него к группе присоединился его племянник Стиви Янг.

Шотландец по происхождению, Малькольм Янг в 1973 году вместе с братом Ангусом основал группу «AC/DC». Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру, включая 72 миллиона в США. Самый успешный из них – «Back in Black» – разошелся в количестве более 64 миллионов. «AC/DC» является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших – в мире.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств