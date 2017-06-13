Улучшится ли погода в Бобруйске?

В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.

Ненастье принесли активные атмосферные осадки, перемещающиеся с Балтийского моря. На предстоящей неделе дожди с периодическими грозами и сильный ветер сохранятся. Температура воздуха будет подниматься максимум до +16 +18 градусов.

Увы, но характер погоды не изменится и на следующей неделе. Осадки сохранятся, а ртутный столбик термометра днем не будет забираться за отметку +20.

Похоже на то, что прогнозы гидрометеорологов о том, что нынешнее лето будет аномально жарким, оказались ошибочными…

Василий Куликов