Участок улицы Пушкина на центральной площади станет пешеходным?

Необычную идею выдвинул на рабочей планерке 28 августа председатель Бобруйского горисполкома.

Александр Студнев предложил проработать вопрос об организации движения транспорта по улице Пушкина в объезд центральной площади. Среди аргументов главы города – в этом месте часто проводятся массовые мероприятия, на площади уложена плитка… И, на его взгляд, логично это место сделать пешеходной зоной.

На освободившейся от транспорта (в том числе и общественного) территории, рядом с памятником «вождю мирового пролетариата», могут появиться игровые площадки, а зимой – каток…

Василий Куликов