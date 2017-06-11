У председателя ЦИК Лидии Ермошиной умер сын

Как стало известно, единственный сын председателя Центральной избирательной комиссии, Алексей Ермошин, умер на 40-м году жизни. О причинах смерти – не сообщается.

В последние годы Алексей Ермошин работал в Минской областной специализированной юридической консультации № 2. До этого – был заместителем прокурора Фрунзенского района Минска.

Насколько известно, семьи и детей у Алексея не было.

Несколько лет назад умерла мать председателя Центризбиркома – Елизавета Горковенко, все эти годы, с советского еще времени, проживавшая в Бобруйске.

Сама Лидия Ермошина училась в бобруйской СШ № 2. В 80-х годах работала юрисконсультом на бобруйских предприятиях, в 1988—1996 руководила юридической службой Бобруйского горисполкома, одновременно – была членом ЦИК. В ноябре 1996 г. А. Лукашенко назначил ее председателем Центризбиркома. Между тем такое право тогда было исключительно у Верховного Совета Республики Беларусь…