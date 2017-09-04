У государства нет денег на реконструкцию детской больницы в Бобруйске

Чтобы привести детское учреждение в порядок, был объявлен сбор средств.

Инициатором собирания денег «с миру по нитке» стал председатель горисполкома Александр Студнев, отметивший, что «дороже детского здоровья нет ничего в мире». Однако, почему-то, у государства на поддержание такого важного объекта как детская больница, средств не хватает.

По проектно-сметной документации на реконструкцию требуется восемь миллионов 156 тысяч рублей. Необходима замена всех инженерных сетей, изменение площадей, капитальный ремонт, оборудование для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, реанимобиль.

Оказывается, в городском бюджете на все это нет денег. Выходит, что в нашей стране в финансовом плане все так плохо, что их нельзя взять из других государственных источников?

Видимо в связи с этим глава города и предложил провести благотворительный марафон.

В филиале № 703 ОАО АСБ «Беларусбанк» открыт благотворительный счет BY91 AKBB 3642 1009 0235 4710 0000, БИК AKBBBY21703. Каждый желающий может перевести на него посильную денежную помощь.

Финал благотворительной акции «По зову сердца» пройдет 29 сентября. К ней подключится «Белтелерадиокомпания», которая организует на центральной площади концерт звезд белорусской эстрады.

Василий Куликов