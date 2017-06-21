У бобруйских борцов – три медали и третье место в командном зачете

16-18 июня в Могилеве прошла Республиканская спартакиада школьников по борьбе греко-римской среди юношей 2002-2004 годов рождения.

Шесть команд областей и города Минска оспаривали первенство спартакиады в спортивном комплексе «Олимпиец».

Отлично выступили спортсмены Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» , которые в составе команды Могилевской области заработали «львиную» долю очков, завоевав три медали спартакиады и третье место в командном зачете.

Открыл счет медалью высшего достоинства Вячеслав Жегалов. В весовой категории до 38 кг Вячеслав «взял золото».

Двумя серебряными наградами поддержали почин товарища по команде Артем Клицунов (весовая категория до 42 кг) и Никита Кечкин (категории до 66 кг).

Со спортсменами работали тренеры: Сергей Лукомский, Александр Покало и Ербол Калабаев.

И. Бегунов