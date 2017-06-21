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У бобруйских борцов – три медали и третье место в командном зачете

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у бобруйских борцов, три медали, третье место, в командном зачете

16-18  июня в  Могилеве  прошла Республиканская спартакиада школьников по борьбе греко-римской среди юношей  2002-2004 годов рождения.

Шесть  команд областей и города Минска  оспаривали первенство  спартакиады в спортивном комплексе «Олимпиец».

Отлично выступили спортсмены Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» , которые  в составе команды Могилевской области заработали «львиную» долю очков, завоевав три медали спартакиады и третье место в командном зачете.

Открыл счет медалью высшего достоинства Вячеслав Жегалов. В весовой категории до 38 кг Вячеслав «взял золото».

Двумя  серебряными наградами  поддержали почин товарища по команде Артем Клицунов (весовая категория до 42 кг)  и Никита Кечкин (категории до 66 кг).

Со спортсменами работали тренеры: Сергей Лукомский, Александр Покало и Ербол Калабаев.

 

И. Бегунов

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