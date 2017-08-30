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У бобруйчанина – серебряная медаль мемориала

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На пьедестале Владислав Бурдь (57кг)

21-22 августа  в российском городе Кстово прошел второй международный турнир по самбо памяти Михаила Бурдикова.

На соревнования в Нижегородскую область съехались 220 самбистов представители  Германии, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Казахстана, Польши, Румынии России и Беларуси.

У бобруйчанина – серебряная медаль мемориалаСреди сильнейших спортсменов, в центре России боролся Владислав Бурдь, воспитанник Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006».

В весовой категории до 57 кг Владислав одержал три победы и завоевал серебряную медаль мемориала.

Тренеры спортсмена Сергей Бурдь и  Вячеслав Кот.

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На пьедестале Владислав Бурдь.

 

И. Бегунов

 

 

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