У бобруйчанина – серебряная медаль мемориала

21-22 августа в российском городе Кстово прошел второй международный турнир по самбо памяти Михаила Бурдикова.

На соревнования в Нижегородскую область съехались 220 самбистов представители Германии, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Казахстана, Польши, Румынии России и Беларуси.

Среди сильнейших спортсменов, в центре России боролся Владислав Бурдь, воспитанник Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006».

В весовой категории до 57 кг Владислав одержал три победы и завоевал серебряную медаль мемориала.

Тренеры спортсмена Сергей Бурдь и Вячеслав Кот.

И. Бегунов