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Творческий вечер и выставка Надежды Акушко и Виктора Буселя

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творческий вечер и выставка, Акушко и Виктор Бусель16 сентября  в выставочном зале Бобруйского художественного музея состоялось открытие фотовыставки «Времена года»  и творческий вечер ее авторов: Надежды Акушко и Виктора Буселя.

творческий вечер и выставка, "Времена года", Надежда Акушко и Виктор Бусель

Надежда Акушко – поэтесса и прозаик, член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», председатель Бобруйского отделения.

творческий вечер и выставка, "Времена года", Надежда Акушко и Виктор Бусель

Виктор Бусель – поэт, член литературно-творческого клуба «Солнечные нивы» при Центре культуры и досуга Бобруйского района, кандидат в члены Белорусского союза «Полоцкая ветвь».

На выставке, которая стала творческим тандемом, представлены их любительские фотоснимки, сделанные в разные сезоны года. Они невероятно теплые и душевные, как и поэзия этих талантливых бобруйчан.

На творческом вечере Виктор Бусель и Надежда Акушко знакомили присутствующих со своими произведениями, в которых отражены их отношение к миру и людям.

Зрители были также представлены стихи и песни других бобруйских авторов.

творческий вечер и выставка, "Времена года", Надежда Акушко и Виктор Бусель

Выставка «Времена года» продлится до 15 октября.

творческий вечер и выставка, "Времена года", Надежда Акушко и Виктор Бусель

 

Елена Широкая

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