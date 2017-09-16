Творческий вечер и выставка Надежды Акушко и Виктора Буселя

16 сентября в выставочном зале Бобруйского художественного музея состоялось открытие фотовыставки «Времена года» и творческий вечер ее авторов: Надежды Акушко и Виктора Буселя.

Надежда Акушко – поэтесса и прозаик, член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», председатель Бобруйского отделения.

Виктор Бусель – поэт, член литературно-творческого клуба «Солнечные нивы» при Центре культуры и досуга Бобруйского района, кандидат в члены Белорусского союза «Полоцкая ветвь».

На выставке, которая стала творческим тандемом, представлены их любительские фотоснимки, сделанные в разные сезоны года. Они невероятно теплые и душевные, как и поэзия этих талантливых бобруйчан.

На творческом вечере Виктор Бусель и Надежда Акушко знакомили присутствующих со своими произведениями, в которых отражены их отношение к миру и людям.

Зрители были также представлены стихи и песни других бобруйских авторов.

Выставка «Времена года» продлится до 15 октября.

Елена Широкая