Творческий вечер «Двое из котла» пройдёт в Бобруйске

25 ноября в 19:00 в тайм-клубе «1387» (ул. Чонгарская, д. 54) пройдёт творческий вечер «Двое из котла».

Члены творческой группы «Бобруйский котёл» – художник Тихон Абрамов, создавший в 1988 году группу авангардистов «Исчезнувший мир», и бард Виталий Гоманьков, актёр Народного театра, – представят вниманию бобруйчан и гостей нашего города программу из авторских песен и стихотворений Владимира Высоцкого.

Стоимость: 6 BYN. Предварительная бронь мест здесь: https://vk.com/topic-156521651_35963092 или по телефону +375297825115.

Справочно:

«Бобруйский котёл» как художественное объединение возник в 2013 году. Его члены, художники, актёры, музыканты и представители других творческих профессий, раз в две недели собирались в мастерской художника Тихона Абрамова, чтобы почитать и послушать стихи, пообщаться и попеть песни. В 2013 году тиражом 80 экземпляров вышел первый альманах «Бобруйский котёл». В него вошли работы бобруйских художников, поэтов и фотографов. В настоящее время ознакомиться с его содержанием можно в городских библиотеках имени А. Пушкина и М. Горького.

Ирена Рунге