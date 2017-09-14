Туркомплекс в Бобруйском районе стал лучшим среди зон отдыха в Беларуси

Завершился республиканский конкурс на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма.

Победителем конкурса признана зона отдыха туристического комплекса «Наше место», расположенная возле деревни Туголица (Бобруйский район).

В финале она сумела опередить своих главных конкурентов – зоны отдыха на озере Сосно в деревне Должа в Витебском районе (второе место), и в Щучине Гродненской области (третье место).

В конкурсе принимали участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся обустройством и содержанием мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма. А главным критерием при определении победителей являлось расположение мест массового отдыха именно на землях общего пользования.

Василий Куликов