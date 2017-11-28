Туристический маршрут «Еврейский» признали лучшим

Завершился конкурс на лучшую идею туристического тематического маршрута, организованного ПО «Белоруснефть».

Лучшей заявкой был признан двухдневный маршрут, раскрывающий жизнь и обычаи евреев, живших в местечке Красное, Осиповичах и в центре еврейской жизни Беларуси – Бобруйске.

В конкурсе на лучшую идею туристического тематического маршрута программы ПО «Белоруснефть» по развитию сети автозаправочных станций и содействию развитию туризма в Беларуси «Belarus N» среди 50 региональных претендентов на победу, жюри отдало предпочтение именно ему.

Автор проекта – хозяин агроусадьбы «Красное» (Осиповичский район) Валерий Сорока. В качестве награды от представителей «Белоруснефти» он получил сертификат на кроссовер «Geely».

Вот только реализуют ли организаторы конкурса этот туристический маршрут на практике или он останется лишь красивой и оригинальной идеей?

Василий Куликов