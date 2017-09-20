Почему целых 23 года экономическая аксиома была непонятна властям?

Как в народе называют человека, который понимает не с первого, не с третьего, даже не с десятого, а с 87-го раза? Тугодумом или тормозом. Это если цензурно и без запикивания.

Как в народе называют человека, который совершает одну и ту же ошибку не один, два ли пять раз, а 38 раз? Некумекой или бездарью.

Как в народе называют человека, который не способен идентифицировать одну и ту же опасность для своего здоровья и благополучия не один, три или десять раз, а 129 раз? Тумба с ушами или здравствуй, дерево!

В Беларусь второй месяц подряд падают цены – дефляция называется. Не факт, что падают, потому что «высотомер» от Белстата находится в слишком сильном магнитном поле политической воли и административной целесообразности.

Тем не менее, власти вроде бы поняли, что инфляция – это плохо. Это инструмент перераспределения денег: забирают у бюджетников, пенсионеров и патриотов BYN-рубля, передают в руки должников и монополистов.

Почему целых 23 года эта экономическая аксиома была непонятна властям? Кто-нибудь посчитал размер гигантского ущерба, нанесённого беларусам и Беларуси от того, что наша страна в период 1995-2016гг. входит в Топ-10 самых неблагополучных стран мира по инфляции? Признание в 2017 году вреда инфляции – это как «озарение» после 20 лет тренировок, что в футбол нельзя играть руками.

Высокая инфляция – это всё, что выше 3% в год. У нас в 2017г. будет 6 – 7%. Это если экономику в очередной раз не накроет некий чёрный лебедь. В этом случае опять будет больше 10%. Победа над инфляцией – это когда, как минимум, пять лет подряд инфляция составляет менее 2- 3% в год. И это в условиях свободного ценообразования и открытой конкуренции.

Снижение цен в Беларуси два месяца подряд – это всего лишь фрагмент, взбрык из серии «так получилось». Это пока никак не тенденция. Нет оснований категорически и уверенно заявить: «Инфляция в Беларуси стала историей». Потому что все её источники и бенефициары по-прежнему рулят экономикой. Так что, перефразируя известную песню, инфляция останется с нами. А так хотелось бы увидеть в Беларуси мировые цены на одежду, фрукты, овощи, лекарства, бытовую технику, стройматериалы и многое другое. Т. е. цены НИЖЕ белорусских, регулируемых вручную.

Ярослав Романчук,

экономист

http://ucpb.org/n