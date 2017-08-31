Троллейбусы и трамваи – в малые города

В РБ вступило в силу новое постановление Правительства под №654. Им внесены изменения в государственные социальные стандарты по обслуживанию населения, утвержденные в 2003 году.

В частности это касается пассажирского транспорта для населённых пунктов с численностью от 50 тысяч до 1 миллиона человек. В этих городах должно быть предусмотрено троллейбусное и трамвайное движение.

На сегодняшний день в стране троллейбусы имеют семь городов: все областные и необластной Бобруйск.

Трамваи – в четырёх: в Минске, Витебске, Новополоцке и Мозыре.

В нашем регионе, согласно новым нормативам, на троллейбусы и трамваи уже могут «претендовать» такие города как Жлобин, Речица, Слуцк…

Тимофей Христенко