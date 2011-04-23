ТРОЛЛЕЙБУС – В ДЕДНОВО, или Краткая история троллейбусного дела в Бобруйске

Тридцать три года ходят троллейбусы по нашему городу. Троллейбусная линия возводилась ударным трудом к шестидесятилетию «великой Октябрьской социалистической революции». Правда, первый маршрут был торжественно запущен только 30 августа 1978 года. Но город одним маршрутом не ограничился.

После первого маршрута от Шинного комбината до улицы Дзержинского в 1980 году появился второй маршрут (от Шинного комбината до станции Бобруйск). Одновременно пошла и тройка с «дзержинки» до станции Бобруйск. Правда, она тихо и незаметно куда-то исчезла. После ввода следующего этапа линии до нынешнего «Агромаша», «двойка» «уехала» с Еловик на Агромаш и курсировала до станции Бобруйск, после обкатки маршрутом под номером 2а.

Ещё, в середине 80-х, в часы пик, экспериментировались такие маршруты, как № 1к от Шинного комбината до улицы Социалистической (Дом Связи) и № 2к — от Агромаша — туда же. Они так же неожиданно исчезли.

В годы перестройки перестроили кольцо на станции Бобруйск (заезд до этого был против часовой стрелки, а после реконструкции — по часовой). Бурно строили линию по улице Ульяновской и Гагарина. Затем, с тем же энтузиазмом и силами, её демонтировали (кстати, используя те силы и средства, что были потрачены, можно было построить еще две линии, — прим. автора). В 1997 году была открыта небольшая ветка на рынок «Еловики». Одно время, все троллейбусы на обеденный перерыв ездили туда. Накануне 21-го века троллейбус пошёл в 5-й и 6-й микрорайоны. Сначала это был номер 2а, а затем «двойка» «уехала» с кольца «Агромаша». В 2003 году пошёл третий маршрут, но уже от Сикорского к Шинному комбинату. Итак, на сегодняшний день мы имеем три маршрута троллейбусов.

Кстати, накануне «Дажынак» в троллейбусном парке появился дуобус (сочленённый троллейбус с дизельным генератором). В связи с этим, в качестве эксперимента, был введён маршрут № 4 — от Сикорского до «кладбищ». А затем… всякий раз у кладбищ, водитель должен был остановиться, выйти на проезжую часть, снять «штанги» и на «солярке» отправляться до «Вокзала». Обратно — тем же путём. Правда, это «суеверие» не прижилось. «Четвёрка» была снята, а «гармошка» стала ездить по «двойке».

«Рейтинг» троллейбусов в последнее время начал падать. Увеличились маршруты автобусов и такси. Скажем, на первом маршруте троллейбуса вечерами практически уже никто не ездит, кроме шинников, добирающихся на работу и обратно. Всех людей «загребают» автобусы. В связи с этим, во избежание потерь рентабельности, остро стоит задача строительства новых линий. С возведением микрорайона № 7 маршрут № 2 планируется продлить до Тепличного комбината. Требуется строительство нового кольца у «Вокзала». В следующем году планируется возродить строительство троллейбусной линии от улицы Минской по Гагарина, Ульяновской, Шевченко, Крылова (через железнодорожный путепровод возле станции Бобруйск) с выходом на улицу Бахарова — в Дедново. Туда намечается маршрут № 4 — от «Белшины» в Дедново. Дублирующий маршрут № 4а от «Белшины» в часы пик будет ходить до кольца Орджоникидзе и обратно. Маршрут № 5 планируется от «Агромаша» через «Фандок» до «Дома связи» с разворотом на улице Социалистической. Кстати, возможно, что его конечная остановка будет — Ледовый Дворец. Дополнительно, планируется и обеспечение троллейбусной линией микрорайона «Западный». Есть версия, что ветка пойдёт по улице 50 лет ВЛКСМ через «Корону» и рынок «Западный». Проект пока в стадии разработки.

Специально для «БК»,

Виталий Болеславский,