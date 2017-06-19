Трое бобруйчан пытались совершить разбойное нападение в Слуцке

Все подозреваемые задержаны.

17 июня трое 18-летних безработных жителей нашего города приехали на арендованном микроавтобусе в Слуцк.

Еще до поездки один из этой троицы в Интернете нашел покупателя, согласившегося купить несколько десятков ящиков алкоголя. На встречу с ним парни и отправились.

Однако предполагавшаяся торговая сделка закончилась тем, что продавцы вдруг достали пистолет, и стали им угрожать, требуя у случчанина отдать деньги просто так.

В итоге «предприимчивых» дельцов неожиданно задержала милиция.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые.

Василий Куликов