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Триумф спектакля бобруйского театра на Фестивале национальной драматургии

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Спектакль «Точки на временной оси» Областного театра драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича завоевал сразу пять наград в основном конкурсе!

Последний фестивальный день был могилевским: утром Могилевский областной театр кукол в малом зале представил великолепный спектакль-потрясение «Сіняя-сіняя», а вечером Могилевский областной драматический театр на большой сцене показал «Скорину». В качестве драматургов тут выступили Николай Рудковский и художественный руководитель театра Саулюс Варнас. Последний явил себя еще и режиссером-постанощиком спектакля.

22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас) в постановке Могилевского областного драматического театра в рамках VI Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И.Дунина-Марцинкевича
Спектакль, Бобруйск, фестиваль, драматургия, театр, Дунин-Марцинкевич
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)

Любопытно, что и открывало фестываль произведение о Франциске Скорине – «Кар’ера доктара Раўса» Республиканского театра белорусской драматургии. Поэтому избежать параллелей и сравнения, в итоге, было сложно. И, увы, они оказались не в пользу могилевчан… Столичный спектакль был полон жизни и страсти, а могилевский порой напоминал паноптикум с порой привлекательными (даже – очень) экспонатами, но отдельными, не связанными между собой и безжизненными.

22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)

Кроме того, он предстал чересчур концептуальным и заунывным, а иногда и – откровенно декадентским. Порой авторские идеи и концепции (участие первопечатника в тайном обществе (то ли «иллюминатов», то ли «массонов»), плата за изданные книги жизнями близких людей и пр.) выглядели чересчур избыточными, навязчивыми и притянутыми за уши. А исполнитель заглавной роли – экзальтированным и театральным…

22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)
22.11.2017, Бобруйск. Спектакль «Скорина» (М.Рудковский, С.Варнас)

Конечно, иногда чувствуется крепкая режиссерская рука, но остается ощущение, что создатели забыли вдохнуть в свое творение хотя бы немного жизни. В общем, от фестивального финала остались смазанные впечатления… Впрочем, несмотря на множественные огрехи, и этот спектакль, участвовавший в конкурсной программе «Эксперимент», получил один из призов. Его удостоился Василий Галец за роль Мастера в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»…

Лауреат приза «Лучшая мужская роль второго плана» в конкурсе «Эксперимент» Василий Галец с актрисой бобруйского театра Жаннетой Зарембо.

Ну, а подлинными триумфаторами VI республиканского фестиваля национальной драматургии имени В. Дунина-Марцинкевича стали его хозяева – бобруйчане. Спектакль «Точки на временной оси» Областного театра драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича завоевал сразу пять (!) наград в конкурсной программе «Спектакль театра драмы».

Председатель жюри конкурсной программы «Спектакль театра драмы» Алексей Дударев награждает директора Областного театра драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича Веронику Винель.

Наши земляки получили главный приз – «За лучший спектакль», а в номинации «Лучшая режиссура» отмечена работа Татьяны Троянович. В номинации «Лучшая пьеса современного белорусского драматурга» названа одноименная пьеса Дмитрия Богославского. Лучшей признана и сценография к спектаклю Валентины Правдиной. И, наконец, в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» отмечен актер Александр Парфенович.

Артист Александр Парфенович с призом «Лучшая мужская роль второго плана».

Остальные призы за лучшие роли достались столичным артистам. «Лучшей мужской ролью» признана работа актера Национального академического драматического театра имени М. Горького за роль Песняра в спектакле «Песняр», а «Лучшей женской роли» удостоилась актриса Республиканского театра белорусской драматургии Людмила Сидоркевич за роль Медеи в спектакле «Синдром Медеи». В этом же спектакле жюри выделило, как «Лучшую женскую роль второго плана» Гражыну Быкову за роль Гали.

22.11.2017, Бобруйск. Торжественная церемония закрытия награждения победителей VI Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И.Дунина-Марцинкевича

Вот, собственно, и все в основном конкурсе… Единственное, но немалое, недоумение вызывает отсутствие среди его лауреатов мощного спектакля «Кар’ера доктара Раўса» в постановке Александра Гарцуева. Ладно, один или два приза, а то – ни одного!?.

В конкурсе «Эксперимент» также был безусловный фаворит – спектакль «Сіняя-сіняя» режиссера Игоря Казакова по пьесе Владимира Короткевича. Постановка Могилевского областного театр кукол отмечена в номинации «Лучший спектакль». Работа актера Николая Стешика победила в номинации «Лучшая мужская роль», а художника Татьяны Нерсисян – в номинации «Лучшая сценография».

Члены жюри в этой конкурсной программе оказались более лояльными и не оставили ни одного из участников конкурса без наград. Приз за «Лучшую женскую роль» достался актрисе Гродненского областного театра кукол Ларисе Микулич в спектакле «Камедыя Юдзіфі». В номинации «Лучшая режиссура» выиграл Алексей Лелявский со спектаклем «Ладдзя роспачы» Белорусского государственного театра кукол. Кстати, все призы лауреатам фэста изготовил бобруйский скульптор-керамист Олег Ткачев…

По окончания церемонии награждения директор бобруйского театра Вероника Винель вместе с председателями жюри и ведущими объявила VI фестиваль национальной драматургии имени В. Дунина-Марцинкевича закрытым, а завершился театральный праздник «золотым фейерверком».

Александр Богданович

Видео автора.

Фото Дмитрия Калинина.

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