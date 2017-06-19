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Три медали – в командную копилку

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Бобруйск принимал спартакиаду школьников по тяжелой атлетике.

14-16 июня в Бобруйске проходила XII республиканская спартакиада школьников по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2001-02 гг. р. В наш город съехались 105 юных штангистов из всех областей и столицы Беларуси. В течение трех дней на помосте, установленном в игровом зале спорткомплекса «Спартак», они состязались за награды спартакиады.

В общекомандном зачете первенствовала сборная Гомельской области, второе место заняла команда Могилевщины, третье – представители Гродненской области.

В составе сборной Могилевской области выступали четыре юных атлета из Бобруйска, причем, трое из них стали призерами соревнований.

Наиболее весомый вклад в командную копилку внес Антон Герасимович, ставший вторым в весовой категории до 85 кг. Бобруйчане завоевали еще две бронзовые медали. Они на счету хозяйки помоста Алины Лазакович, занявшей третье место в весе до 48 кг. Аналогичного успеха добился Максим Пинчук – в категории свыше 94 кг.

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Бпонзовую медаль спартаковка Алина Лазакович получила из рук призера Олимпийских игр Геннадия Олещука.

 

Семен Портовцев

Фото Игоря Бегунова

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