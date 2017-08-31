Трагедия в Светлогорске: самоубийство или «помогли»?

В ночь с 30 на 31 августа из окна на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Светлогорске выпала женщина. Она погибла на месте.

Очевидцы утверждают, что за полтора часа до трагедии слышали крики: «Отпусти меня! Не бей! Помогите!». Позже жительница соседнего дома услышала звук удара. В то же время на балкон восьмого этажа вышел неизвестный мужчина со словами: «Ой, упала». Затем он начал кому-то звонить.

На место происшествия приехала скорая и милиция. Медики констатировали смерть женщины. На вид ей было около 70 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент неизвестно совершила ли пенсионерка самоубийство, или была убита.

Егор Коренищев