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Трагедия в Светлогорске: самоубийство или «помогли»?

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трагедия в Светлогорске, из окна, выпала женщинаВ ночь с 30 на 31 августа из окна на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Светлогорске выпала женщина. Она погибла на месте.

Очевидцы утверждают, что за полтора часа до трагедии слышали крики: «Отпусти меня! Не бей! Помогите!». Позже жительница соседнего дома услышала звук удара. В то же время на балкон восьмого этажа вышел неизвестный мужчина со словами: «Ой, упала». Затем он начал кому-то звонить.

На место происшествия приехала скорая и милиция. Медики констатировали смерть женщины. На вид ей было около 70 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент неизвестно совершила ли пенсионерка самоубийство, или была убита.

 

Егор Коренищев

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