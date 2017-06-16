Трагедия в бассейне «Лесной»

Во время плавания утонул 54-летний мужчина.

Несчастный случай произошел вечером 15 июня. Бобруйчанин в бассейне «Лесной» плавал по водной дорожке. Вдруг его движения стали хаотичными. Это заметили другие пловцы.

Работники бассейна вытащили мужчину из воды, вызвали скорую, а до ее приезда пытались помочь ему своими силами. Увы, прибывшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть…

Занятия плаванием в «Лесном» были прекращены. В бассейне работают следователи.

Точная причина смерти будет выяснена лишь после проведения

судебно-медицинской экспертизы.

Василий Куликов