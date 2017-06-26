Техника «Бобруйскагромаша» отправится «по следам» Христофора Колумба

Предприятие планирует отправить пробную партии техники в Южную Америку.

Недавно «Бобруйскагромаш» посетил директор колумбийской компании «MTZ Ingeniera s.a.s». Гость ознакомился с производственным процессом, а также с образцами выпускаемой сельхозтехники.

В ходе переговоров между представителями бобруйского холдинга и колумбийской делегацией была достигнута договоренность о пробной покупке кормораздаточной техники (косилок, граблей, пресс-подборщика ПР-60) в эту южноамериканскую страну.

Василий Куликов