Терминал банка – в карман каждому?

Чтобы совершать электронные банковские операции по пластиковой карточке теперь вовсе не обязательно искать продавцов с терминалами, либо лишний раз обналичиваться при помощи банкоматов.

Теперь стало доступным совершать платежи, имея при себе собственный терминал. Такую технологию внедряют банки, назвав её мобильным эквайрингом – системой mPOS.

Воспользоваться новой технологией, пользователю необходимо три вещи: смартфон или планшет с оперативной системой на базе Android или iOS; считыватель (ридер), который по размерам вместиться в карман и банковская карточка (причём любая).

За предоставлением услуги, для начала, необходимо оставить заявку на сайте выбранного банка, либо обратиться в сам банк. Заключить договор на предоставление услуг в соответствии со стоимостью по прейскуранту (в разных банках – разный, в соответствии с тарифными планами и условиями). Загрузить с сайта выбранного банка в мобильное устройство приложение SmartPOS. К смартфону или планшету через Bluetooth или аудиовход подключить и настроить ридер. Начать пользоваться.

Скажем, в «Приорбанке», после поданной заявки требуется подождать дней десять. Стоимость ридера в этом банке ориентировочно обойдётся порядка чуть выше 150 деноминированных рублей (эта цена не универсальная и зависит от модификаций).

Как утверждают специалисты, мобильный эквайринг абсолютно безопасен. С помощью мобильного приложения можно отслеживать все операции по своему банковскому счёту в режиме он-лайн.

Операции производятся посредством ввода персональных данных, подтверждением PIN-кода и цифровой подписи на экране смартфона или планшета владельца. В случае неполадок, организовано техническое обслуживание.

Фото с сайта priorbank.by

Подготовил Тимофей Христенко