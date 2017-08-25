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Тарифную ставку первого разряда повысят

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С первого сентября тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и приравненных к ним будет повышена с 31 до 33 рублей.

Тарифная ставка для расчета заработной платы для работников бюджетных организаций, таким образом, повысится на 6,5%.

В последний раз тарифная ставка первого разряда повышалась в Беларуси с первого января 2017 года.

По данным Национального статистического комитета, среднесписочная численность работников бюджетной сферы составляет сейчас 859,2 тысяч человек.

Подготовила Елена Широкая

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