Таблички на остановках – заменить!

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев установил срок, до которого городские остановки общественного транспорта должны быть приведены в надлежащее состояние.

В этом году уже были даны соответствующие поручения, но каких-либо сдвигов в этом плане замечено не было.

До 15 октября предприятиям, которым поручено взять «шефство» над остановочными пунктами, необходимо привести их в нормальный вид. В частности, это касается филиалов автобусного и троллейбусного парков ОАО «Могилёвоблавтотранс».

До установленного дня нынешние таблички с расписанием движения им приказано заменить.

Тимофей Христенко