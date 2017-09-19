Странные ответы бобруйских чиновников

«Всё чудесится и чудесится!» Именно эти слова из произведения Льюиса Кэрролла описывают ответ бобруйских чиновников «нашдомовцам».

Тема обращения представителей МЦГИ «Наш Дом» касалась благоустройства 2-й детской поликлиники Бобруйска. А точнее – её прилегающей территории.

Так, ещё летом посетители учреждения могли наблюдать печальную картину. Вымощенная плиткой в давние времена территория была сплошь покрыта ямками и выбоинами. К тому же повсюду возле спусков отсутствуют поручни.

Такое положение дел активистов не радовало. По данной проблеме они отправили два обращения. Одно – новому председателю горисполкома. А второе – действующему в округе местному депутату.

Изначально активисты получили ответ, что обращение перенаправили в соответствующую структуру. Ею оказалась УЗ «Бобруйская центральная больница».

После этого ответа «нашдомовцы» в очередной раз проверили территорию детской поликлиники.

– К нашему удивлению, все ямы и выбоины были заделаны, – говорит активист «Нашего дома» Евгений Глаголев-Васькович. – Однако поручней так и не появилось.

Мы было подумали, что в ответе нам хотят сообщить о выполнении части работ. А самую затратную – установка поручней и расширение пандусов – перенесут на более поздний срок.

Но следующий ответ из горисполкома эти надежды не оправдал. В нём сообщается, что выехав на место представители УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» нашли территорию в удовлетворительном состоянии.

– Получается так, что мы отправили обращения, в которых описаны несуществующие проблемы, – говорит Глаголев-Васькович. – Но ведь проблемы были и остаются. И то, что ямы и выбоины имели место, – документально зафиксировано.

По словам активистов Международного центра, они и дальше продолжат отстаивать тему детской поликлиники. Как утверждают«нашдомовцы», необходимо лишь дождаться ответа из Центральной больницы.

Егор Коренищев