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Старейшая музыкальная школа города празднует юбилей

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У этого учебного заведения – более шести тысяч выпускников, среди которых немало известных музыкантов. Шесть нынешних воспитанников школы являются президентскими стипендиатами, десятки учеников ежегодно занимают призовые места на конкурсах различного уровня. В эти дни ДШИ №1 имени Тикоцкого отмечает свое 90-летие. По случаю юбилея поздравить педагогов и учащихся старейшего музыкального учреждения Бобруйска 23 ноября приехали гости со всей Беларуси.

…Много лет назад на уроке музыкальной литературы я узнала, что учусь в школе, которая носит имя одного из основоположников белорусской композиторской школы. Именно Евгений Карлович Тикоцкий в 1927 году настоял на том, чтобы в Бобруйске было создано образовательное учреждение, где обучают нотной грамоте. Оно находилось на полной самоокупаемости, а первые занятия единственной на то время бобруйской «музыкалки» проходили летом в помещении одной из школ, когда детей отправляли на каникулы.

Гораздо позже у школы появилось свое здание на улице Карла Маркса, с узкими коридорами, двойными дверями в классных комнатах и настоящим концертным залом, где дважды в год учащиеся по классу фортепиано сдавали экзамены, исполняя на рояле программу из 3-4 произведений.

А на стене в коридоре рядом с портретами Баха, Сметаны и Мусоргского висела фотография Тикоцкого, которому время от времени кто-то дорисовывал усы.

Даже первоклашки знали, что этот человек выбивается из ряда музыкальных классиков, потому что много лет назад был директором этой школы. Вероятно, по этой причине усы ему дорисовывались с особой любовью и тщательностью.

Каждый из тех, кто учился в ДШИ №1, может рассказать свою историю взаимоотношений с музыкой.

Часть этих историй прозвучала на сцене театра 23 ноября – в виде музыкальный произведений. Исполняли их те, кто уже прочно связал свою жизнь с музыкой, и те, кому еще только предстоит сделать свой выбор.

Учащихся школы на сцене сменяли выпускники, которые продолжают свое образование в колледжах и академии музыки, а также педагоги.

Свои подарки учреждению-юбиляру подготовили другие учебные заведения города.

Поднялся на сцену и легендарный белорусский композитор Валерий Иванов, который передал школе поздравления от председателя правления Союза композиторов Беларуси Игоря Лученка. Было очень необычно слышать «Адажио» Валерия Иванова в исполнении школьного народного инструментального ансамбля «Бурлеска» – в то время как его автор находился в зале.

Но на этом сюрпризы не закончились. Свои поздравления в видеоформате передали выпускники школы, которые не смогли попасть на юбилей. Среди них – 90-летня Роза Драбкина, которая 48 лет преподавала в ДШИ №1. Сейчас женщина живет в США, но продолжает интересоваться  родным городом и музыкальной школой, которой она отдала без малого полвека. Много теплых слов было сказано в адрес учебного заведения от бобруйчан, которые не стали великими композиторами и музыкантами, но смогли сохранить  в душе любовь к музыке благодаря педагогам школы им.Тикоцкого.

…Много лет назад Бобруйск выгодно отличался от других городов некой интеллигентностью, которая сквозила в манере разговора и в поведении горожан. И в темах разговоров, когда родители обсуждали, в какую музыкальную школу отдать ребенка и где лучше всего преподают изобразительное искусство.

Все знали, что будущих художников готовит городской Дом пионеров. А вот музыкальные таланты «куются» в школе имени Тикоцкого, где педагогический состав считался традиционно самым сильным и креативным.

Александра и Эльвира Куценко, Юдита Кузнецова, Жанна Плоткина, Татьяна Белогурова, Эльзана Горовая, Владимир Коновалов – эти люди наверняка сыграли важную роль в жизни многих бобруйчан, которых родители в разное время приводили в самую известную городскую музыкальную школу «учить ноты».

Сегодня здесь обучается 927 человек, а педагогический состав насчитывает 137 преподавателей различных дисциплин. В ДШИ №1 создано 11 отделений и 37 творческих коллективов, силами которых ежегодно проводится не менее 150 концертов, в том числе популярные творческие вечера в Бобруйском художественном музее.

Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт.
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт.
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого. Член президиума Бобруйского городского Совета депутатов Ирина Нецветаева награждает Почетными грамотами педагогов детской школы искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Татьяна Горбачева награждает преподавателя ДШИ №1 Эльвиру Куценко.
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого. Играет Ева Таран
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого. Композитор, педагог, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств профессор Валерий Иванов поздравляет коллектив школы и вручает директору Елене Морозовой свои произведения
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт, посвященный 90-летию школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого. Играет Марина Федосенко
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт
Бобруйск, старейшая музыкальная школа, празднует юбилей,
23.11.2017, Бобруйск. Юбилейный концерт

 

Мария Маслова
Фото Дмитрия Калинина

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