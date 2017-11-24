Старейшая музыкальная школа города празднует юбилей

У этого учебного заведения – более шести тысяч выпускников, среди которых немало известных музыкантов. Шесть нынешних воспитанников школы являются президентскими стипендиатами, десятки учеников ежегодно занимают призовые места на конкурсах различного уровня. В эти дни ДШИ №1 имени Тикоцкого отмечает свое 90-летие. По случаю юбилея поздравить педагогов и учащихся старейшего музыкального учреждения Бобруйска 23 ноября приехали гости со всей Беларуси.

…Много лет назад на уроке музыкальной литературы я узнала, что учусь в школе, которая носит имя одного из основоположников белорусской композиторской школы. Именно Евгений Карлович Тикоцкий в 1927 году настоял на том, чтобы в Бобруйске было создано образовательное учреждение, где обучают нотной грамоте. Оно находилось на полной самоокупаемости, а первые занятия единственной на то время бобруйской «музыкалки» проходили летом в помещении одной из школ, когда детей отправляли на каникулы.

Гораздо позже у школы появилось свое здание на улице Карла Маркса, с узкими коридорами, двойными дверями в классных комнатах и настоящим концертным залом, где дважды в год учащиеся по классу фортепиано сдавали экзамены, исполняя на рояле программу из 3-4 произведений.

А на стене в коридоре рядом с портретами Баха, Сметаны и Мусоргского висела фотография Тикоцкого, которому время от времени кто-то дорисовывал усы.

Даже первоклашки знали, что этот человек выбивается из ряда музыкальных классиков, потому что много лет назад был директором этой школы. Вероятно, по этой причине усы ему дорисовывались с особой любовью и тщательностью.

Каждый из тех, кто учился в ДШИ №1, может рассказать свою историю взаимоотношений с музыкой.

Часть этих историй прозвучала на сцене театра 23 ноября – в виде музыкальный произведений. Исполняли их те, кто уже прочно связал свою жизнь с музыкой, и те, кому еще только предстоит сделать свой выбор.

Учащихся школы на сцене сменяли выпускники, которые продолжают свое образование в колледжах и академии музыки, а также педагоги.

Свои подарки учреждению-юбиляру подготовили другие учебные заведения города.

Поднялся на сцену и легендарный белорусский композитор Валерий Иванов, который передал школе поздравления от председателя правления Союза композиторов Беларуси Игоря Лученка. Было очень необычно слышать «Адажио» Валерия Иванова в исполнении школьного народного инструментального ансамбля «Бурлеска» – в то время как его автор находился в зале.

Но на этом сюрпризы не закончились. Свои поздравления в видеоформате передали выпускники школы, которые не смогли попасть на юбилей. Среди них – 90-летня Роза Драбкина, которая 48 лет преподавала в ДШИ №1. Сейчас женщина живет в США, но продолжает интересоваться родным городом и музыкальной школой, которой она отдала без малого полвека. Много теплых слов было сказано в адрес учебного заведения от бобруйчан, которые не стали великими композиторами и музыкантами, но смогли сохранить в душе любовь к музыке благодаря педагогам школы им.Тикоцкого.

…Много лет назад Бобруйск выгодно отличался от других городов некой интеллигентностью, которая сквозила в манере разговора и в поведении горожан. И в темах разговоров, когда родители обсуждали, в какую музыкальную школу отдать ребенка и где лучше всего преподают изобразительное искусство.

Все знали, что будущих художников готовит городской Дом пионеров. А вот музыкальные таланты «куются» в школе имени Тикоцкого, где педагогический состав считался традиционно самым сильным и креативным.

Александра и Эльвира Куценко, Юдита Кузнецова, Жанна Плоткина, Татьяна Белогурова, Эльзана Горовая, Владимир Коновалов – эти люди наверняка сыграли важную роль в жизни многих бобруйчан, которых родители в разное время приводили в самую известную городскую музыкальную школу «учить ноты».

Сегодня здесь обучается 927 человек, а педагогический состав насчитывает 137 преподавателей различных дисциплин. В ДШИ №1 создано 11 отделений и 37 творческих коллективов, силами которых ежегодно проводится не менее 150 концертов, в том числе популярные творческие вечера в Бобруйском художественном музее.

Мария Маслова

Фото Дмитрия Калинина